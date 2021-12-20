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    Черчесов: Все идет к тому, что я стану тренером «Ференцвароша»

    Футбол Ференцварош Футбол России
    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов подтвердил, что в ближайшее время может возглавить венгерский «Ференцварош».

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Пока еще поздравлять не с чем. Я вчера только прилетел. Мне позвонили и пригласили приехать. Понятно, что до этого мы уже общались. Вчера общался с президентом клуба.

    Сейчас буду смотреть инфраструктуру. Потом вернемся в офис команды. И начнем предметно уже все обсуждать, чтобы при дальнейшей работе уже не было вопросов, которые можно обговорить изначально.

    Сейчас пока еще ничего не подписано. Но к этому все идет.

    Рад, что я встретился с людьми, которые знают, что хотят и как они хотят этого добиться. В каком направлении хотят двигаться. Это, естественно, подкупает.

    Сегодня будет встреча, на которой мы все подробно обсудим и расставим все точки. Думаю, что все идет к тому, что я подпишу контракт. И дальше мы пойдем уже вместе. Пока это все, что могу сказать», — приводит слова Черчесова «Московский комсомолец».

    «Ференцварош» занимает второе место в текущем чемпионате Венгрии.

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