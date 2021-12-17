Мамаев успешно прошел медобследование в «Химках»

Полузащитникблизок к переходу в «Химки». 33-летний футболист успешно прошел медицинское обследование, сообщает Sport24.

«Мамаев практически игрок "Химок". Сейчас он успешно прошел полное медобследование, мы общаемся с представителями Павла. Через пару дней все объявим. Переговоры находятся на финальной стадии», — сказал член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков.

Последним клубом Павла Мамаева был «Ростов». Контракт с донским клубом истекает 31 декабря. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 6 матчах, пропустив большую часть чемпионата из-за травмы.