ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей Аршавин Восстание машин. Что случилось с жеребьевкой Лиги чемпионов?
  • 10:22
    • Источник: Витория отказывается от расторжения контракта со «Спартаком»
  • 09:05
    • «Лацио» на два года продлит контракт с Сарри
  • 07:19
    • СМИ: Азмун не намерен продлевать контракт с «Зенитом»
  • 00:53
    • «Манчестер Сити» отгрузил «Лидсу» семь мячей, Де Брейне оформил дубль
    Все новости спорта

    Талалаев: Я патриот, но у России очень мало шансов против Польши

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 Сборная России Футбол России Сборная Польши ЧМ-2022
    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев считает, что сборная России не сможет выиграть у Польши в полуфинальном стыковом матче за право выхода на ЧМ-2022.

    Андрей Талалаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Талалаев

    «Откровенно? По мне, очень мало шансов. Если кто-то скажет эту правду... Я патриот, я очень хочу, чтобы мы выиграли.

    У Польши футболисты, которые играют в тех чемпионатах, которые будут продолжатся. У нас будет перерыв.

    К вопросу об интенсивности футбола. Как бы мы ни тренировались. Единственный шанс, чтобы наша сборная выиграла — это надо собрать недели на три всех наших игроков, которых считает Валерий Георгиевич [Карпин], посадить в тот режим, в котором они сидят перед большими турнирами...

  • Карпин еще раз подтвердил: его надо срочно менять. Идеальный вариант для сборной — возвращение Черчесова
  • Несколько мыслей после очередного общения Валерия Карпина с журналистами
  • 01/12/2021

    • Необязательно в горы. В горах — потом спад будет. Но куда-то на сборы, как делали Черчесов, Хиддинк, Адвокат, и подвести к определенному уровню интенсивности и взаимодействия внутри.

    Это мой взгляд на вещи, но в наших условиях его осуществить его практически невозможно. Наверное, он утопический. Но если мы хотим претендовать сегодня на успех, успех будет — если мы пройдем Польшу. Я говорю только о первом поединке, а там еще другой уровень соперников», — сказал Талалаев в эфире телеканала «Россия 24».

    Матч Россия — Польша пройдет 24 марта в Москве на стадионе «Лужники».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как Россия начнет домашний Евротур?
  • Россия — Канада. Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • Сможет ли «Арсенал» отобрать очки у «Вест Хэма»?
  • «Арсенал» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Дортмундцы разнесут в щепки аутсайдера?
  • «Боруссия» Д — «Гройтер Фюрт». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.26
  • Экспресс дня 15 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Россия — Канада
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Арсенал — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Боруссия М — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лестер — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Челси — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Атлетико Манча Реаль — Гранада
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры