Талалаев: Я патриот, но у России очень мало шансов против Польши

Главный тренер «Ахмата»считает, что сборнаяне сможет выиграть ув полуфинальном стыковом матче за право выхода на ЧМ-2022.

«Откровенно? По мне, очень мало шансов. Если кто-то скажет эту правду... Я патриот, я очень хочу, чтобы мы выиграли.

У Польши футболисты, которые играют в тех чемпионатах, которые будут продолжатся. У нас будет перерыв.

К вопросу об интенсивности футбола. Как бы мы ни тренировались. Единственный шанс, чтобы наша сборная выиграла — это надо собрать недели на три всех наших игроков, которых считает Валерий Георгиевич [Карпин], посадить в тот режим, в котором они сидят перед большими турнирами...

Необязательно в горы. В горах — потом спад будет. Но куда-то на сборы, как делали Черчесов, Хиддинк, Адвокат, и подвести к определенному уровню интенсивности и взаимодействия внутри.

Это мой взгляд на вещи, но в наших условиях его осуществить его практически невозможно. Наверное, он утопический. Но если мы хотим претендовать сегодня на успех, успех будет — если мы пройдем Польшу. Я говорю только о первом поединке, а там еще другой уровень соперников», — сказал Талалаев в эфире телеканала «Россия 24».

Матч Россия — Польша пройдет 24 марта в Москве на стадионе «Лужники».