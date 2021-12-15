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    Кокорин попал на афишу матча Кубка Италии «Фиорентина» — «Беневенто»

    Футбол Фиорентина Беневенто Кубок Италии Футбол Италии
    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, скорее всего, сыграет в предстоящем матче Кубка Италии против «Беневенто».

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    «Фиорентина» опубликовала в своих социальных сетях афишу предстоящей игры с изображением российского футболиста.

    Чаще всего в таких случаях игроки начинают матч в стартовом составе.

    Ранее главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно подтвердил, что у Кокорина будет шанс сыграть в матче с «Беневенто».

    Эксклюзивный прогноз LiveSport.Ru на матч «Фиорентина» — «Беневенто»

    Матч второго раунда Кубка Италии между «Фиорентиной» и «Беневенто» пройдет 15 декабря во Флоренции, начало — в 23:00 мск.

    Кокорин в текущем сезоне провел четыре матча, не отметившись результативными действиями.

    Ранее сообщалось, что «Фиорентина» может разорвать контракт с Кокориным.

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