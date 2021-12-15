Кокорин попал на афишу матча Кубка Италии «Фиорентина» — «Беневенто»

«Фиорентина» опубликовала в своих социальных сетях афишу предстоящей игры с изображением российского футболиста.
⚜️ MATCHDAY ⚜️— ACF Fiorentina (@acffiorentina) December 15, 2021
🆚 Benevento
🏆 Coppa Italia
⏰ 21:00 CET
🏟 Stadio Artemio Franchi
Powered by SYNLAB Italia #ForzaViola 💜 #Fiorentina #ACFFiorentina #FiorentinaBenevento #CoppaItalia pic.twitter.com/xOLe0wDmbK
Чаще всего в таких случаях игроки начинают матч в стартовом составе.
Ранее главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно подтвердил, что у Кокорина будет шанс сыграть в матче с «Беневенто».
Эксклюзивный прогноз LiveSport.Ru на матч «Фиорентина» — «Беневенто»
Матч второго раунда Кубка Италии между «Фиорентиной» и «Беневенто» пройдет 15 декабря во Флоренции, начало — в 23:00 мск.
Кокорин в текущем сезоне провел четыре матча, не отметившись результативными действиями.
Ранее сообщалось, что «Фиорентина» может разорвать контракт с Кокориным.