Кокорин попал на афишу матча Кубка Италии «Фиорентина» — «Беневенто»

Нападающий «Фиорентины», скорее всего, сыграет в предстоящем матче Кубка Италии против «Беневенто».

«Фиорентина» опубликовала в своих социальных сетях афишу предстоящей игры с изображением российского футболиста.

Чаще всего в таких случаях игроки начинают матч в стартовом составе.

Ранее главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно подтвердил, что у Кокорина будет шанс сыграть в матче с «Беневенто».

Эксклюзивный прогноз LiveSport.Ru на матч «Фиорентина» — «Беневенто»

Матч второго раунда Кубка Италии между «Фиорентиной» и «Беневенто» пройдет 15 декабря во Флоренции, начало — в 23:00 мск.

Кокорин в текущем сезоне провел четыре матча, не отметившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» может разорвать контракт с Кокориным.