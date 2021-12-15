Осинькин, Талалаев и Шалимов претендуют на приз лучшему тренеру РПЛ в ноябре-декабре

Российская Премьер-лига назвала имена претендентов на приз лучшему тренеру в ноябре-декабре.

В список номинантов попали Сергей Семак из «Зенита» (5 матчей, 9 очков, 1-е место в таблице), Сандро Шварц из «Динамо» (5 игр, 13 очков, 2-е место), Андрей Талалаев из «Ахмата» (5 матчей, 12 очков, 7-е место), Игорь Осинькин из «Крыльев Советов» (5 игр, 8 баллов, 8-е место) и Игорь Шалимов из «Урала» (5 матчей, 9 баллов, 11-е место).

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров, опережая «Динамо» на два очка.