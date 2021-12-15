Осинькин, Талалаев и Шалимов претендуют на приз лучшему тренеру РПЛ в ноябре-декабре

Игорь Осинькин Фото: kc-camapa.ru
В список номинантов попали Сергей Семак из «Зенита» (5 матчей, 9 очков, 1-е место в таблице), Сандро Шварц из «Динамо» (5 игр, 13 очков, 2-е место), Андрей Талалаев из «Ахмата» (5 матчей, 12 очков, 7-е место), Игорь Осинькин из «Крыльев Советов» (5 игр, 8 баллов, 8-е место) и Игорь Шалимов из «Урала» (5 матчей, 9 баллов, 11-е место).
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров, опережая «Динамо» на два очка.
👔 Выбираем лучшего тренера ноября и декабря в #ТинькоффРПЛ!⠀— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 15, 2021
📊 В этом сезоне лучшего тренера месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР
Проголосовать можно в нашей группе ВК: https://t.co/CkyJ1heOmB
⠀#ТренерМесяца pic.twitter.com/8R40RTdGKO