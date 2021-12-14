Погребняк о встрече «Зенита» с «Бетисом» в ЛЕ: В 2008-м тоже никто не верил, что мы пройдем мощный «Вильярреал»

Бывший нападающий «Зенита»поделился мнением о шансах питерского клуба обыграть испанскийв предварительном раунде плей-офф Лиги Европы.

«Если брать по аналогии 2008 год, когда мы тоже попали на испанскую команду (на "Вильярреал" — прим.), был сильнейший жребий на тот момент, также начинали в Санкт-Петербурге, как и тогда, то почему бы не повторить тот успех?

Тогда тоже никто не верил, что мы сможем пройти мощный "Вильярреал", почему бы "Зениту" это не попробовать?

"Зенит" совершил дорогие покупки, Клаудиньо вообще номер один, отлично себя зарекомендовывает. Есть лидеры, поэтому я думаю, что шансы хорошие, 50 на 50», — приводит слова Погребняка ТАСС.

Первые матчи предварительного раунда плей-офф ЛЕ пройдут 17 февраля, ответные — 24 февраля 2022 года.