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    Погребняк о встрече «Зенита» с «Бетисом» в ЛЕ: В 2008-м тоже никто не верил, что мы пройдем мощный «Вильярреал»

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    Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк поделился мнением о шансах питерского клуба обыграть испанский «Бетис» в предварительном раунде плей-офф Лиги Европы.

    Павел Погребняк
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    Павел Погребняк

    «Если брать по аналогии 2008 год, когда мы тоже попали на испанскую команду (на "Вильярреал" — прим.), был сильнейший жребий на тот момент, также начинали в Санкт-Петербурге, как и тогда, то почему бы не повторить тот успех?

    Тогда тоже никто не верил, что мы сможем пройти мощный "Вильярреал", почему бы "Зениту" это не попробовать?

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    • "Зенит" совершил дорогие покупки, Клаудиньо вообще номер один, отлично себя зарекомендовывает. Есть лидеры, поэтому я думаю, что шансы хорошие, 50 на 50», — приводит слова Погребняка ТАСС.

    Первые матчи предварительного раунда плей-офф ЛЕ пройдут 17 февраля, ответные — 24 февраля 2022 года.

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