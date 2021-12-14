СМИ: Черчесов может возглавить «Ференцварош»

Станислав Черчесов Фото: globallookpress.com
Ранее венгерский клуб, являющий действующим чемпионом страны, объявил об уходе наставника команды Петера Штегера.
По информации источника, кроме Черчесова в список кандидатов входят наставник молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб, тренер «Зари» Виктор Скрипник, экс-наставник «Ромы» Эусебио Ди Франческо, норвежский тренер Эрлинг Мо, возглавляющий «Мольде», и нидерландский специалист Альфред Шройдер.
«Ференцварош» в 15 матчах набрал 32 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Венгрии сезона-2021/2022.