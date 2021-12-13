Команды РПЛ ушли на зимний перерыв. «Зенит» — чемпион на данный момент

Завершились все матчи 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Это значит, в чемпионате России стартовал. Команды вернутся на поле в конце февраля 2022 года.

«Зенит» уходит на паузу в статусе чемпиона РПЛ — команда из Санкт-Петербурга лидирует в чемпионате России, набрав 38 очков. Второе место занимает московское «Динамо», в активе которого 36 очков. Замыкает тройку лидеров «Сочи» — 31 очко.

На четвёртой строчке в турнирной таблице располагается московский ЦСКА — 30 очков. Пятое место — «Краснодар» — 29 очков. На шестом месте идёт «Локомотив» — 28 очков. Седьмое и восьмое места занимают команды, в активе которых по 27 очков — «Ахмат» и «Крылья Советов». На девятом месте располагается московский «Спартак» — 23 очка. Десятый — «Рубин», который набрал 22 очка. 11-е, 12-е и 13-е место занимают «Урал», «Арсенал» и «Нижний Новгород» соответственно. В активе этих команд по 19 очков.

Аутсайдеры РПЛ, которые находятся в зоне вылета — «Уфа» с 16-ю очками и «Химки» у которых 14 очков.