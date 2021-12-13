Сутормин: В Лиге Европы нет слабых команд — многие по уровню соответствуют Лиге чемпионов

Алексей Сутормин Фото: globallookpress.com
Российский клуб сыграет против испанского «Бетиса».
«Хорошая команда. Будем подробнее разбирать соперника уже перед матчами.
В целом жребий мог сложиться хуже, если бы нам достался "Наполи", но "Бетис" — тоже хорошая, играющая команда. Не зря они занимают сейчас третье место в ла лиге. Много хороших и сильных футболистов.
Большой плюс для нас в том, что мы начинаем дома. Нужно подойти полностью готовыми к этим играм.
Как показывает нынешний сезон, даже в Лиге Европы нет слабых команд — многие по уровню соответствуют Лиге чемпионов», — цитирует Сутормина сайт «Зенита».
Первый матч противостояния пройдет в России 17 февраля, а ответный — через неделю в Испании. Победитель получит путевку в 1/8 финала Лиги Европы.