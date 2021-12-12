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    «Кристал Пэлас» победил «Эвертон» благодаря дублю Галлахера

    «Кристал Пэлас» — «Эвертон»: счет 3:1, обзор голов

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    В заключительном матче 16 тура АПЛ «Кристал Пэлас» на своем поле переиграл «Эвертон» (3:1).

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    «Орлы» забили два раза подряд. Отметились Конор Галлахер и Джеймс Томкинс. У «ирисок» один мяч отыграл нападающий Саломон Рондон.

    Точку в матче поставил Конор Галлахер на 90+4 минуте игры.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Кристал Пэлас — Эвертон 3:1
    Голы: 1:0 Конор Галлахер (41'), 2:0 Джеймс Томкинс (62'), 2:1 Хосе Саломон Рондон (70'), 3:1 Конор Галлахер (90 + 3') Кристал Пэлас: Висенте Гуайта, Джоэл Уорд, Джеймс Томкинс, Марк Гехи, Тайрик Митчелл (Натаниэл Клайн, 90'), Конор Галлахер, Уилл Хьюз (Джеффри Шлупп, 73'), Шейку Куйяте, Джордан Айю, Одсонн Эдуард (Кристиан Бентеке, 74'), Уилфрид Заха Эвертон: Ришарлисон (Хосе Саломон Рондон, 58'), Демарай Грей, Андре Гомеш, Абдулайе Дукуре, Эндрос Таунсенд, Фабиан Делф (Энтони Гордон, 58'), Бен Годфри, Майкл Кин, Мэйсон Холгейт, Шеймус Коулман, Джордан Пикфорд Предупреждения: Абдулайе Дукуре (72'), Демарай Грей (76')

    «Кристал Пэлас» набрал 19 очков и вышел на 12 место в таблице АПЛ. «Эвертон» с 18 баллами опустился на 14 место. Это 8 поражение команды Рафаэля Бенитеса в сезоне.

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