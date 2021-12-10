Селихов — один из претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы

УЕФА запустил голосование за лучшего игрока 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

В список номинантов вошли голкипер «Спартака» Александр Селихов, полузащитник «Наполи» Элиф Элмас, хавбек загребского «Динамо» Мислав Оршич и полузащитник клуба «Реал Сосьедад» Микель Оярсабаль.

Селихов в гостевом матче с «Легией» (1:0) отразил удар с пенальти, благодаря чему «Спартак» сохранил победный счет и занял первое место в группе.

Кроме того, в текущем розыгрыше Лиги Европы Селихов отразил 87% ударов в створ своих ворот, что является лучшим показателем среди вратарей, которые провели не менее двух матчей.