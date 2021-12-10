Селихов — один из претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы

Александр Селихов Фото: globallookpress.com
В список номинантов вошли голкипер «Спартака» Александр Селихов, полузащитник «Наполи» Элиф Элмас, хавбек загребского «Динамо» Мислав Оршич и полузащитник клуба «Реал Сосьедад» Микель Оярсабаль.
Селихов в гостевом матче с «Легией» (1:0) отразил удар с пенальти, благодаря чему «Спартак» сохранил победный счет и занял первое место в группе.
Кроме того, в текущем розыгрыше Лиги Европы Селихов отразил 87% ударов в створ своих ворот, что является лучшим показателем среди вратарей, которые провели не менее двух матчей.
Who ya got? 🤷— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 9, 2021
⭐️ Eljif Elmas
⭐️ Mislav Oršić
⭐️ Aleksandr Selikhov
⭐️ Mikel Oyarzabal@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL