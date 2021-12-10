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    Селихов — один из претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы

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    УЕФА запустил голосование за лучшего игрока 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

    Александр Селихов
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    Александр Селихов

    В список номинантов вошли голкипер «Спартака» Александр Селихов, полузащитник «Наполи» Элиф Элмас, хавбек загребского «Динамо» Мислав Оршич и полузащитник клуба «Реал Сосьедад» Микель Оярсабаль.

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    • Селихов в гостевом матче с «Легией» (1:0) отразил удар с пенальти, благодаря чему «Спартак» сохранил победный счет и занял первое место в группе.

    Кроме того, в текущем розыгрыше Лиги Европы Селихов отразил 87% ударов в створ своих ворот, что является лучшим показателем среди вратарей, которые провели не менее двух матчей.

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