Лучшим игроком недели в Лиги Европы стал —из «Наполи», сообщает пресс-служба УЕФА.

Македонский футболист оформил дубль в победном матче «Наполи» — «Лестер», который закончился со счетом 3:2.

Eljif Elmas = Player of the Week winner! 🏅

