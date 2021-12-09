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    Рангник: Мы хотели дать игрокам «МЮ» отдохнуть перед «Норвичем»

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал ничью с «Янг Бойз» (1:1) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Ральф Рангник
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    Ральф Рангник

    Манкунианский клуб досрочно обеспечил выход в плей-офф ЛЧ с первого места в группе и играл с швейцарцами неосновным составом.

    «Это был эксперимент, мы хотели дать игрокам отдохнуть перед "Норвичем", тем более что у кого-то были различные ушибы.

    В эпизоде с пропущенным голом мы могли легко вынести мяч, и это немного раздражает. Перед матчем я говорил игрокам, что надо делать в таких ситуациях», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Также немецкий специалист заявил, что 20-летнему форварду Мейсону Гринвуду, забившему гол, «надо стать атлетичнее», чтобы быть игроком основного состава.

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