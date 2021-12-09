Рангник: Мы хотели дать игрокам «МЮ» отдохнуть перед «Норвичем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»прокомментировал ничью с(1:1) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Манкунианский клуб досрочно обеспечил выход в плей-офф ЛЧ с первого места в группе и играл с швейцарцами неосновным составом.

«Это был эксперимент, мы хотели дать игрокам отдохнуть перед "Норвичем", тем более что у кого-то были различные ушибы.

В эпизоде с пропущенным голом мы могли легко вынести мяч, и это немного раздражает. Перед матчем я говорил игрокам, что надо делать в таких ситуациях», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Также немецкий специалист заявил, что 20-летнему форварду Мейсону Гринвуду, забившему гол, «надо стать атлетичнее», чтобы быть игроком основного состава.