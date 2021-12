Экс-тренер «Рубина» возглавил «Аль-Садд»

Бывший главный тренер «Рубина»возглавил «Аль-Садд» из Катара. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На этом посту он сменил Хави, который теперь возглавляет «Барселону». Испанец тренировал катарский клуб с 2019 по 2021 год, выиграв с ним семь титулов.

OFFICIAL: Javi Gracia will be the new coach of #AlSadd

He will be presented tomorrow at 11 AM at the conference hall of Ali Bin Hamad Al Attiyah Arenapic.twitter.com/NkFbFkOITN