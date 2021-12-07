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    Шварц: Смотрю все матчи РПЛ. Бундеслига — тема прошлого

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    Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал, что старается смотреть все матчи чемпионата России.

    Сандро Шварц
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    Сандро Шварц

    «Нет одной команды, из-за которой я специально включаю телевизор. Всегда по-разному.

    Есть много интересных матчей. Например, в Южной Америке, как они защищаются. Помню, я смотрел много игр сборной Чили, которая играла в три центральных защитника и делала это превосходно.

    Есть матчи, которые ты смотришь просто как фанат. Вечером на диване и думаешь: "Вау, крутая игра!".

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    • С другой стороны есть матчи, которые ты смотришь очень аналитически. Матчи российской лиги я смотрю все, когда есть время. Бундеслига остается темой из моего прошлого. Англия, Франция… Я не любитель смотреть кино, вместо него я лучше посмотрю футбол», — приводит слова Шварца «Матч ТВ».

    «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В 18-м туре команда Шварца сыграет на своем поле против «Зенита».

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