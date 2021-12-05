Шалимов: Мы рады победе над «Локо», если не сказать, что счастливы

Главный тренер «Урала»прокомментировал победу в матче 17-го тура РПЛ с(1:0).

«Мы рады, если не сказать, что счастливы, одержав победу на выезде против команды, у которой всего несколько поражений.

Была тяжелейшая игра, но ребята молодцы, добились этой победы, взяли три очка. У нас травмированы все нападающие плюс Бикфалви, который играл в основе последние матчи.

В том году тоже выигрывали 1:0 после перерыва, а потом сыграли неправильно. Важно было не отдавать мяч сопернику в простых ситуациях.

Мы не говорим, что не надо было забивать "Локомотиву" второй, возможностей во втором тайме было много», — заявил Шалимов «Чемпионату».