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    Шалимов: Мы рады победе над «Локо», если не сказать, что счастливы

    Футбол Урал Локомотив
    Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал победу в матче 17-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:0).

    Игорь Шалимов
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    Игорь Шалимов

    «Мы рады, если не сказать, что счастливы, одержав победу на выезде против команды, у которой всего несколько поражений.

    Была тяжелейшая игра, но ребята молодцы, добились этой победы, взяли три очка. У нас травмированы все нападающие плюс Бикфалви, который играл в основе последние матчи.

    В том году тоже выигрывали 1:0 после перерыва, а потом сыграли неправильно. Важно было не отдавать мяч сопернику в простых ситуациях.

    Мы не говорим, что не надо было забивать "Локомотиву" второй, возможностей во втором тайме было много», — заявил Шалимов «Чемпионату».

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