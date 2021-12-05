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    Дубль Калинского принес «Нижнему Новгороду» победу над «Рубином»

    «Нижний Новгород» — «Рубин»: счет матча 2:1, обзор голов

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    Казанский «Рубин» потерпел гостевое поражение от «Нижнего Новгорода» (1:2) в матче 17-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Уже на первой минуте был назначен пенальти в ворота «Рубина» — Сулейманов на скорости ворвался в штрафную, где его рукой прихватил Зотов.

    Николай Калинский уверенно реализовал пенальти, пробив в нижний угол ворот. Дюпин не угадал направление удара.

    Гости отыгрались на 28-й минуте. Нижегородцы справились с подачей в штрафную, Хван сыграл на подборе и пробил — мяч после рикошета отскочил к Андерсу Дрейеру, который зарядил точно в угол.

    А на 41-й минуте Шарипов сделал перевод к штрафной «Рубина», Калинский подстроился и хлёстко пробил в нижний угол — Дюпин потащил. Николай первым успел на отскок и добил мяч в дальний угол.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Нижний Новгород — Рубин 2:1
    Голы: 1:0 Nikolay Kalinskiy (пенальти) (2'), 1:1 Андерс Драйер (28'), 2:1 Nikolay Kalinskiy (41'), 1:0 Nikolay Kalinskiy (пенальти) (2'), 1:1 Андерс Драйер (28'), 2:1 Nikolay Kalinskiy (41') Нижний Новгород: Артур Нигматуллин, Акош Кечкеш, Lucas Masoero, Кирилл Гоцук, Алексей Козлов, Nikolay Kalinskiy, Nikita Kakkoev (Igor Gorbunov, 46'), Ibrokhimhalil Yoldoshev, Альберт Шарипов, Тимур Сулейманов (Daniil Penchikov, 89'), Беким Балай (Иван Миладинович, 90') Рубин: German Onugkha (Джордже Деспотович, 64'), Хвича Кварацхелия (Солтмурад Бакаев, 52'), In-Beom Hwang, Оливер Абильгор, Сеад Хакшабанович, Андерс Драйер, Александр Зуев, Филип Уремович, Монтассар Тальби, Георгий Зотов (Иван Игнатьев, 85'), Юрий Дюпин Предупреждения: Георгий Зотов (40'), Хвича Кварацхелия (51'), In-Beom Hwang (79'), Георгий Зотов (40'), (41'), Хвича Кварацхелия (51'), In-Beom Hwang (79')

    Команда Александра Кержакова набрала 18 очков и поднялась на 13-е место в турнирной таблице РПЛ, подопечные Леонида Слуцкого, остались с 22 очками на десятом месте.

    Календарь и таблица РПЛ

    11 декабря «Рубин» сыграет в гостях с «Крыльями Советов», а «Нижний Новгород» днем позже проведет гостевой поединок против «Краснодара».

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