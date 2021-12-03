«МЮ» — «Арсенал»: счет матча 3:2, обзор голов

В матче 14-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу над лондонским— 3:2.

Счет в матче на 14-й минуте открыли гости. Эмиль Смит-Роу после навеса с углового среагировал на отскок и пробил по воротам «МЮ» с линии штрафной.

На 44-й минуте Бруно Фернандеш получил мяч у линии вратарской «Арсенала» и пробил по центру низом. Рамсдейл в падении коснулся мяча, но не спас свою команду.

На 52-й минуте Криштиану Роналду после фланговой передачи Рашфорда с линии вратарской вколотил мяч в дальний угол.

Спустя две минуты счет вновь сравнялся. Мартин Эдегор после прострела Мартинелли с фланга в касание низом пробил в дальний угол.

А на 70-й минуте в ворота «Арсенала» был назначен пенальти — Фреда в штрафной уронили. Криштиану Роналду с точки пробил по центру ворот, в то время как Рамсдейл угадывал угол.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед — Арсенал Лондон 3:2 Голы: 0:1 Эмиль Смит Роув (13'), 1:1 Бруну Фернандеш (44'), 2:1 Криштиану Роналду (52'), 2:2 Мартин Эдегор (55'), 3:2 Криштиану Роналду (пенальти) (70'), 0:1 Эмиль Смит Роув (13'), 1:1 Бруну Фернандеш (44'), 1:1 (44') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Диогу Далот, Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Алекс Теллес, Скотт МакТоминай, Фред, Маркус Рашфорд (Джесси Лингард, 79'), Бруну Фернандеш (Донни ван де Бек, 90'), Джейдон Санчо, Криштиану Роналду (Антони Марсьяль, 89') Арсенал Лондон: Пьер-Эмерик Обамеянг (Александр Ляказетт, 80'), Эмиль Смит Роув (Букайо Сака, 70'), Мартин Эдегор (Эдвард Нкетиа, 80'), Габриэл Мартинелли, Томас Парти, Мохамед Эль-Ненни, Нуну Тавареш, Габриэл, Бен Уайт, Такэхиро Томиясу, Арон Ремсдейл Предупреждения: Скотт МакТоминай (45 + 1'), Скотт МакТоминай (45 + 1')

«Манчестер Юнайтед», проводивший свой первый матч под руководством Ральфа Рангника, набрал 21 очко и догнал идущий седьмым «Вулверхэмптон».

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«Канониры» с 23 очками остались пятыми.