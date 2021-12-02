«Валенсия» вышла во второй раунд Кубка Испании, Черышев не забил пенальти

В матче первого раунда финала Кубка Испанииразгромиласо счетом 3:0.

У победителей отличились Маркос де Соуза (27), Юнус Муса (52) и Коба Куандреди (70).

Российский полузащитник гостей Денис Черышев вышел в стартовом составе команды и был заменен на 64-й минуте встречи.

За отведенное ему время он успел не реализовать пенальти на 52-й минуте, после чего Муса сыграл на добивании.

Футбол. Испания. Кубок Дель Рей CD Utrillas — Валенсия 0:3 Голы: 0:1 Маркос де Соуза (27'), 0:2 Юнус Муса (52'), 0:3 Коба Куандреди (70'), 0:1 Маркос де Соуза (27'), 0:2 Юнус Муса (52'), 0:3 Коба Куандреди (70')

Напомним, что в текущем сезоне Черышев всего семь раз выходил на поле из-за травмы. Недавно игрок вернулся в строй после очередного восстановления.

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В других матчах «Малага» победила «Пенья Спорт» (3:0), «Осасуна» выиграла у «Сан-Агустина» (4:0), «Эйбар» обыграл «Герник» (2:1), а «Леванте» забил 8 безответных голов «Уракану».