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    «Фиорентина» разобралась с «Сампдорией», Кокорин вышел на замену

    «Фиорентина» — «Сампдория»: счет матча 3:1, обзор голов

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    «Фиорентина» в домашнем матче 15-го тура итальянской Серии А одержала победу над «Сампдорией» — 3:1.

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    Счет на 15-й минуте открыли генуэзцы усилиями Маноло Габбьядини, но всего через восемь минут Хосе Кальехон восстановил паритет, а еще спустя девять минут отличился Душан Влахович.

    Окончательный результат в концовке первого тайма установил Риккардо Соттиль.

    Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин вступил в игру на 89-й минуте, заменив Влаховича.

    Футбол. Италия. Серия А
    Фиорентина — Сампдория 3:1
    Голы: 0:1 Маноло Габбьядини (15'), 1:1 Хосе Мария Кальехон (23'), 2:1 Душан Влахович (32'), 3:1 Риккардо Соттиль (45') Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Лоренцо Венути, Lucas Martinez Quarta, Игор де Пауло, Кристиано Бираги, Джакомо Бонавентура, Лукас Торрейра, Альфред Дункан (Youssef Maleh, 78'), Хосе Мария Кальехон, Душан Влахович, Риккардо Соттиль (Риккардо Сапонара, 69') Сампдория: Маноло Габбьядини, Франческо Капуто (Фабио Квальярелла, 54'), Валерио Верре (Риккардо Черво, 54'), Адриен Силва, Мортен Торсби, Антонио Кандрева, Никола Мурру (Томмазо Ауджелло, 54'), Омар Коллей, Алекс Феррари (Юлиан Хабот, 84'), Бартош Берешиньски (Radu Dragusin, 71'), Эмиль Аудеро Предупреждения: Маноло Габбьядини (42'), Омар Коллей (74'), Алекс Феррари (82')

    В турнирной таблице Серии А «Фиорентина» занимает шестое место (24 очка), а «Сампдория» — 15-е (15 очков).

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