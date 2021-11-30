Червиченко увидел пользу для сборной России в том, что Левандовски не выиграл «Золотой мяч»

Бывший президент «Спартака»считает, что «Золотой мяч» в этом году должен был получить нападающий «Баварии» и сборной Польши

Обладателем награды в седьмой раз стал нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси.

«Думал, если честно, что "Золотой мяч" получит Левандовски. Мне кажется, что Роберт имеет достаточно заслуг в мировом футболе, логичнее было бы наградить его.

Может быть, свою роль сыграла Копа Америка, но надо разнообразить и раздавать премию другим игрокам, дабы не порождать уныние. Все ждали другого. Если бы Месси проскочил мимо "Золотого мяча", ничего страшного с ним не случилось бы.

Для нас, для сборной России, такой исход, может быть, и положительный. Может быть, у Левандовски кураж пройдет. Всегда надо смотреть на то, что выгодно нам», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Напомним, сборная России сыграет с Польшей в первом раунде стыковых матчей за право выхода на ЧМ-2022.