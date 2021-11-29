Неймар получил травму и может пропустить до 6 недель

Нападающий «Пари Сен-Жермен», скорее всего, больше не сыграет в этом году.

В минувшее воскресенье Неймар получил травму левого голеностопа в матче чемпионата Франции против «Сент-Этьена» (3:1).

Незадолго до завершения игры бразильца унесли с поля на носилках, а стадион он покидал на костылях.

По информации RMC Sport, Неймар может пропустить до шести недель.

В понедельник Неймар пройдет еще одно обследование, по итогам которого станут известны более точные сроки восстановления.

В текущем чемпионате Франции Неймар провел 10 матчей, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.