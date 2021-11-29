ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Зенит»Три удара — два гола. «Зенит» показал ЦСКА, как реализовывать моменты
  • 06:53
    • Сборная России пробилась в 1/4 финала Кубка Дэвиса
  • 10:08
    • Неймар получил травму и может пропустить до 6 недель
  • 00:59
    • «Реал» вырвал волевую победу у «Севильи»
  • 01:07
    • Медведев победил Карреньо-Бусту и сравнял счет в матче сборных России и Испании
  • 00:43
    • «Наполи» разгромил «Лацио», Мертенс оформил дубль
    Все новости спорта

    Неймар получил травму и может пропустить до 6 недель

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Лига чемпионов
    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар, скорее всего, больше не сыграет в этом году.

    Неймар, скорее всего, больше не сыграет в этом году
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Неймар, скорее всего, больше не сыграет в этом году

    В минувшее воскресенье Неймар получил травму левого голеностопа в матче чемпионата Франции против «Сент-Этьена» (3:1).

    Незадолго до завершения игры бразильца унесли с поля на носилках, а стадион он покидал на костылях.

    По информации RMC Sport, Неймар может пропустить до шести недель.

  • Почеттино не для ПСЖ: толку не будет
  • Почему парижане не впечатляют?
  • 26/11/2021

    • В понедельник Неймар пройдет еще одно обследование, по итогам которого станут известны более точные сроки восстановления.

    В текущем чемпионате Франции Неймар провел 10 матчей, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Увезет ли «Спартак» очки из Уфы?
  • «Уфа» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • Возьмет ли «Локомотив» три очка в Туле?
  • «Арсенал» Тула — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Фенербахче» удачно погостит в Измире?
  • «Гезтепе» — «Фенербахче». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.57
  • Экспресс дня 29 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Уфа — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Гезтепе — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Салернитана — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Аталанта — Венеция
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Лидс — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Норвич
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры