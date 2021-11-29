«Наполи» — «Лацио»: счет матча 4:0, обзор голов

Хозяева открыли счет на 7-й минуте. Лосано с правого фланга выполнил прострел в центр к линии штрафной площади. Мертенс в борьбе с соперниками не смог пробить по воротам, но мяч удачно отскочил к Зелиньски, который в итоге уверенно отправил его в правый угол ворот.
На 10-й минуте Лоренцо Инсинье получил передачу на ход по левому флангу из центра поля, затем спокойно сбросил его к радиусу штрафной площади. Дрис Мертен подработал мяч, на замахе убрал Ачерби, а затем уверенно пробил под правую штангу.
На 34-й минуте Фабиан Руис на левом фланге отыгрался с Инсинье, затем выполнил подачу к правому углу штрафной площади. Ирвинг в касание сбросил мяч к радиусу штрафной площади, Мертенс в касание пробил в левый угол ворот, мяч полетел точно под перекладину.
А на 85-й минуте Фабиан Руис получил мяч на правой половине поля от Ди Лоренцо, затем испанец немного сместился в центр и отлично пробил в левый угол ворот, Рейна вновь не имел шансов на спасение.
«Наполи» после этой победы единолично возглавил турнирную таблицу Серии А, на три очка оторвавшись от «Милана». «Лацио» находится на восьмой строчке.