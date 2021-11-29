«Наполи» — «Лацио»: счет матча 4:0, обзор голов

В матче 14-го тура чемпионата Италии «Наполи» одержал домашнюю победу над римским «Лацио» со счетом 4:0.

Хозяева открыли счет на 7-й минуте. Лосано с правого фланга выполнил прострел в центр к линии штрафной площади. Мертенс в борьбе с соперниками не смог пробить по воротам, но мяч удачно отскочил к Зелиньски, который в итоге уверенно отправил его в правый угол ворот.

На 10-й минуте Лоренцо Инсинье получил передачу на ход по левому флангу из центра поля, затем спокойно сбросил его к радиусу штрафной площади. Дрис Мертен подработал мяч, на замахе убрал Ачерби, а затем уверенно пробил под правую штангу.

На 34-й минуте Фабиан Руис на левом фланге отыгрался с Инсинье, затем выполнил подачу к правому углу штрафной площади. Ирвинг в касание сбросил мяч к радиусу штрафной площади, Мертенс в касание пробил в левый угол ворот, мяч полетел точно под перекладину.

А на 85-й минуте Фабиан Руис получил мяч на правой половине поля от Ди Лоренцо, затем испанец немного сместился в центр и отлично пробил в левый угол ворот, Рейна вновь не имел шансов на спасение.

Футбол. Италия. Серия А Наполи — Лацио 4:0 Голы: 1:0 Пётр Зелиньски (7'), 2:0 Дрис Мертенс (10'), 3:0 Дрис Мертенс (29'), 4:0 Фабиан (85') Наполи: Давид Оспина, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Калиду Кулибали, Мариу Руй (Фаузи Гулам, 86'), Станислав Лоботка, Фабиан (Кевин Малку, 86'), Ирвин Лосано (Элиф Элмас, 65'), Пётр Зелиньски (Диего Демме, 74'), Лоренцо Инсинье, Дрис Мертенс (Андреа Петанья, 65') Лацио: Педро Родригес (Raul Moro, 76'), Чиро Иммобиле, Фелипе Андерсон (Маттиа Цаканьи, 55'), Луис Альберто, Данило Катальди (Лукас Лейва, 76'), Сергей Милинкович-Савич (Тома Башич, 61'), Эльсеид Хюсай, Франческо Ачерби, Луис Фелипе, Патрисио Габбарон (Мануэль Лаццари, 46'), Пепе Рейна Предупреждения: Луис Фелипе (13'), Патрисио Габбарон (35'), Данило Катальди (60'), Джованни Ди Лоренцо (78'), Маттиа Цаканьи (79'), Диего Демме (88')

«Наполи» после этой победы единолично возглавил турнирную таблицу Серии А, на три очка оторвавшись от «Милана». «Лацио» находится на восьмой строчке.