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    «Лион» обыграл «Монпелье» благодаря голу Пакеты

    «Монпелье» — «Лион»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче 15-го тура чемпионата Франции «Монпелье» потерпел домашнее поражение от «Лиона» со счетом 0:1.

    «Лион»
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    «Лион»

    Единственный гол забил на 17-й минуте бразильский полузащитник гостей Лукас Пакета.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Монпелье — Лион 0:1
    Гол: 0:1 Лукас Пакета (17') Монпелье: Йонас Омлин, Арно Суке (Саломон Самбья, 83'), Николя Коцца, Мамаду Сако, Михайло Ристич, Жорис Шотар (Leo Leroy, 83'), Nicholas Gioacchini (Элье Ваи, 56'), Жордан Ферри, Флоран Молле, Стефи Мавидиди, Валер Жермен (Beni Makouana, 74') Лион: Ислам Слимани (Мусса Дембеле, 74'), Карл Токо Экамби, Уссем Ауа, Лукас Пакета (Райан Шерки, 83'), Максанс Какере, Бруно Гимарайнс (Тьяго Мендес, 74'), Эмерсон, Жером Боатенг (Дамьен Да Сильва, 73'), Джейсон Денайер, Мало Гюсто, Антони Лопеш Предупреждения: Ислам Слимани (29'), Максанс Какере (40'), Жером Боатенг (45'), Эмерсон (67'), Жордан Ферри (68')

    После этой игры «Лион» поднялся на 7-ю строчку в таблице Лиги 1, набрав 22 очка, «Монпелье» — 11-я позиция и 19 очков.

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