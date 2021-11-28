ЦСКА — «Зенит»: счет матча 0:2, обзор гола

Московскийпотерпел домашнее поражение от петербургского(0:2) в матче 16-го тура чемпионата России.

Счет был открыт на 34-й минуте. Малком сместился на правый фланг и сделал пас на линию штрафной, Клаудиньо в касание пробил низом — мяч от ноги Дивеева влетел в сетку ворот ЦСКА.

А уже в компенсированное время питерцы подловили соперника на контратаке. Дзюба собрал на себя двух соперников и сделал пас к штрафной, Андрей Мостовой выскочил один на один и технично пробил в нижний угол ворот.

Футбол. Россия. Премьер-лига ЦСКА — Зенит 0:2 Гол: 0:1 Клаудиньо (34') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Кирилл Набабкин, Игорь Дивеев, Яка Бийол, Марио Фернандес, Алан Дзагоев (Ильзат Ахметов, 65'), Максим Мухин (Кристиян Бистрович, 83'), Бактийор Зайнутдинов, Иван Обляков, Чидера Эджук (Фёдор Чалов, 65'), Антон Заболотный Зенит: Клаудиньо (Александр Ерохин, 74'), Сердар Азмун (Артём Дзюба, 67'), Малком (Андрей Мостовой, 88'), Дуглас Сантос (Магомед Оздоев, 89'), Далер Кузяев (Данил Круговой, 67'), Вильмар Барриос, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Деян Ловрен, Михаил Кержаков Предупреждения: Бактийор Зайнутдинов (20'), Сердар Азмун (64')

«Зенит» набрал 36 очков и закрепился на первом месте РПЛ, ЦСКА остался с 24 очками на шестом строчке турнирной таблицы.

Календарь и таблица РПЛ

3 декабря «Зенит» примет на своем поле «Ростов», а ЦСКА на следующий день сыграет в гостях против «Крыльев Советов».