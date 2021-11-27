«Бавария» — «Арминия»: счет матча 1:0, обзор гола

Мюнхенскаяодержала домашнюю победу над(1:0) в матче 13-го тура чемпионата Германии.

Единственный мяч был забит на 71-й минуте. Мюллер открылся под передачу перед штрафной гостей и сыграл на Лероя Сане, который нанес сильный удар в левый верхний угол.

Для «Баварии» этот гол стал 102-м в Бундеслиге в текущем году. Команда превзошла достижение «Кельна», который в 1977 году забил 101 мяч в чемпионате.

Футбол. Германия. Бундеслига Бавария — Арминия 1:0 Гол: 1:0 Лерой Зане (71') Бавария: Мануэль Нойер, Бенжамен Павар, Деотшанкюль Юпамекано, Лукас Эрнандес (Никлас Зюле, 90'), Альфонсо Дэвис, Корентин Толиссо, Леон Горецка (Джамал Мусиала, 56'), Кингсли Коман, Томас Мюллер, Лерой Зане (Серж Гнабри, 72'), Роберт Левандовски Арминия: Масая Окугава, Фабиан Клос (Бриан Ласм, 79'), Патрик Виммер (Робин Хак, 64'), Себастиан Василиадис (Эдмилсон Фернандеш, 78'), Мануэль Притль, Алессандро Шёпф (Янни Зерра, 90'), Андрес Андраде (Nathan De Medina, 79'), Йоаким Нильссон, Амос Пипер, Седрик Бруннер, Штефан Ортега Предупреждения: Лукас Эрнандес (65'), Бриан Ласм (82')

«Бавария» набрала 31 очко и расположилась на первой строчке в турнирной таблице бундеслиги. «Арминия» с девятью очками занимает 17-е место.

Календарь и таблица Бундеслиги

В следующем туре мюнхенская команды 4 декабря сыграет против дортмундской «Боруссии», а клуб из Билефельда в тот же день на своем поле встретится с «Кельном».