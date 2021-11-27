«Алания» обыграла «Велес», «Оренбург» победил «Акрон»

В составе победителей по голу забили Абу-Саид Эльдарушев (3-я минута) и Давид Кобесов (30). За гостей отличился Владимир Кабахидзе (59).
Отметим, что с середины второго тайма «Алания» играла в меньшинстве после удаления полузащитника Бутта Магомедова.
Благодаря этой победе «Алания» поднялась на 4-е место в таблице ФНЛ с 43 очками после 25 игр.
Ранее «Оренбург» победил «Акрон» (3:0) в гостевом матче 25-го тура Первенства ФНЛ.
Голы забили Владимир Сычевой, Джоэль Фамейе и Николай Прудников.
На 69-й минуте матча полузащитник «Акрона» Гео Экра получил две желтые карточки в течение трех минут.
«Оренбург» набрал 53 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице. «Акрон» с 36 баллами идет на восьмой строчке.
В других матчах «Торпедо» обыграло «Волгарь» (1:0), «Спартак-2» оказался сильнее «Текстильщика» (2:1), «Факел» победил «Ротор» (2:1), «Олимп-Долгопрудный» оказался сильнее «Кубани» (2:0), а «Краснодар-2» благодаря голу Никиты Сергеева одолел липецкий «Металлург» (1:0).