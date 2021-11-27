«Алания» обыграла «Велес», «Оренбург» победил «Акрон»

Владикавказскаяодержала домашнюю победу над(2:1) в матче 25-го тура первенства ФНЛ.

В составе победителей по голу забили Абу-Саид Эльдарушев (3-я минута) и Давид Кобесов (30). За гостей отличился Владимир Кабахидзе (59).

Отметим, что с середины второго тайма «Алания» играла в меньшинстве после удаления полузащитника Бутта Магомедова.

Футбол. Россия. ФНЛ Алания — Велес 2:1 Голы: 1:0 Abu-Said Eldarushev (3'), 2:0 Давид Кобесов (30'), 2:1 Владимир Кабахидзе (59') Предупреждения: Давид Кобесов (33'), Хетаг Кочиев (44'), Бутта Магомедов (48'), Бутта Магомедов (55'), Abu-Said Eldarushev (60'), Batraz Khadartsev (61'), Магомед Митришев (68'), Алан Хугаев (76')

Благодаря этой победе «Алания» поднялась на 4-е место в таблице ФНЛ с 43 очками после 25 игр.

Календарь и таблица ФНЛ

Ранее «Оренбург» победил «Акрон» (3:0) в гостевом матче 25-го тура Первенства ФНЛ.

Голы забили Владимир Сычевой, Джоэль Фамейе и Николай Прудников.

На 69-й минуте матча полузащитник «Акрона» Гео Экра получил две желтые карточки в течение трех минут.

Футбол. Россия. ФНЛ Акрон — Оренбург 0:3 Голы: 0:1 Vladimir Sychevoi (8'), 0:2 Джоэль Фамейе (57'), 0:3 Николай Прудников (86') Предупреждения: Тимур Аюпов (32'), Джоэль Фамейе (37'), Сергей Бреев (45'), Geo Ekra (66'), Geo Ekra (69')

«Оренбург» набрал 53 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице. «Акрон» с 36 баллами идет на восьмой строчке.

Прогнозы на ФНЛ

В других матчах «Торпедо» обыграло «Волгарь» (1:0), «Спартак-2» оказался сильнее «Текстильщика» (2:1), «Факел» победил «Ротор» (2:1), «Олимп-Долгопрудный» оказался сильнее «Кубани» (2:0), а «Краснодар-2» благодаря голу Никиты Сергеева одолел липецкий «Металлург» (1:0).