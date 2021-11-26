Шотландия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам матчей 5-го тура группового раунда Лиги Европы.

Накануне московский «Локомотив» дома проиграл «Лацио» (0:3), а «Рейнджерс» одолели «Спарту» (2:0), «Селтик» же уступил «Байеру» (2:3).

Таким образом, у России осталось 32,682 балла и десятое место в таблице. Шотландия, занимающая девятую строчку, увеличила отрыв — в ее активе 33,100 баллов.

Десятое место позволит в сезоне-2023/24 заявить два клуба на Лигу чемпионов, один — на Лигу Европы, два — на Лигу конференций.