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    Григорян: А если Рангника сейчас позовут в «Реал», тоже надо срываться и уходить? Это неуважение к нам

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    Известный российский специалист Александр Григорян прокомментировал возможное назначение Ральфа Рангника главным тренером «Манчестер Юнайтед».

    Александр Григорян
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    Александр Григорян

    Рангник, как известно, занимает должность руководителя по спорту и развитию «Локомотива». Немецкий специалист готов отказаться от работы в московском клубе и принять предложение «МЮ».

    «Ему дали карт-бланш. Он успел уволить Николича из клуба. Он топ-менеджер, который отдавал себе отчет, что его могут позвать в "Манчестер Юнайтед".

    А если его сейчас позовут в "Реал", тоже надо срываться и уходить? Это неуважение к нам. Мы должны понимать в будущем, что с нами нельзя так поступать», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

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    • Ранее стало известно, что «МЮ» договорился с Рангником о контракте до конца сезона.

    Ранее с поста главного тренера «МЮ» был уволен Оле-Гуннар Сульшер. Временно эту должность занял Майкл Каррик.

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