Григорян: А если Рангника сейчас позовут в «Реал», тоже надо срываться и уходить? Это неуважение к нам

Известный российский специалистпрокомментировал возможное назначениеглавным тренером

Рангник, как известно, занимает должность руководителя по спорту и развитию «Локомотива». Немецкий специалист готов отказаться от работы в московском клубе и принять предложение «МЮ».

«Ему дали карт-бланш. Он успел уволить Николича из клуба. Он топ-менеджер, который отдавал себе отчет, что его могут позвать в "Манчестер Юнайтед".

А если его сейчас позовут в "Реал", тоже надо срываться и уходить? Это неуважение к нам. Мы должны понимать в будущем, что с нами нельзя так поступать», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что «МЮ» договорился с Рангником о контракте до конца сезона.

Ранее с поста главного тренера «МЮ» был уволен Оле-Гуннар Сульшер. Временно эту должность занял Майкл Каррик.