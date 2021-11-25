Месси получил 4 балла из 10 от L’Equipe за матч с «Ман Сити»

Лионель Месси против Александра Зинченко Фото: globallookpress.com
Авторитетное спортивное издание L’Equipe поставило Месси всего лишь 4 балла из 10 возможных, несмотря на то, что аргентинец стал автором результативной передачи на Килиана Мбаппе.
В матче с «Манчестер Сити» Месси нанес один удар, который был заблокирован. Точность его передач составила 89% (39 точных пасов из 44). Также он осуществил одну попытку обводки, которая оказалась успешной, и семь раз потерял мяч.
Мбаппе и Неймар получили по 5 баллов за игру против «Ман Сити».
Лучшими в составе «ПСЖ» были защитники Преснель Кимпембе и Маркиньос, которым поставили по 6 баллов.
Ранее бывший футболист «Реала» Рафаэль ван дер Варт назвал позором игру Месси в матче с «Манчестер Сити».