Месси получил 4 балла из 10 от L’Equipe за матч с «Ман Сити»

Французские СМИ остались разочарованы игрой нападающего «Пари Сен-Жермен»в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:2).

Авторитетное спортивное издание L’Equipe поставило Месси всего лишь 4 балла из 10 возможных, несмотря на то, что аргентинец стал автором результативной передачи на Килиана Мбаппе.

В матче с «Манчестер Сити» Месси нанес один удар, который был заблокирован. Точность его передач составила 89% (39 точных пасов из 44). Также он осуществил одну попытку обводки, которая оказалась успешной, и семь раз потерял мяч.

Мбаппе и Неймар получили по 5 баллов за игру против «Ман Сити».

Лучшими в составе «ПСЖ» были защитники Преснель Кимпембе и Маркиньос, которым поставили по 6 баллов.

Ранее бывший футболист «Реала» Рафаэль ван дер Варт назвал позором игру Месси в матче с «Манчестер Сити».