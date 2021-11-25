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    Месси получил 4 балла из 10 от L’Equipe за матч с «Ман Сити»

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    Французские СМИ остались разочарованы игрой нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:2).

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    Лионель Месси против Александра Зинченко

    Авторитетное спортивное издание L’Equipe поставило Месси всего лишь 4 балла из 10 возможных, несмотря на то, что аргентинец стал автором результативной передачи на Килиана Мбаппе.

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    • В матче с «Манчестер Сити» Месси нанес один удар, который был заблокирован. Точность его передач составила 89% (39 точных пасов из 44). Также он осуществил одну попытку обводки, которая оказалась успешной, и семь раз потерял мяч.

    Мбаппе и Неймар получили по 5 баллов за игру против «Ман Сити».

    Лучшими в составе «ПСЖ» были защитники Преснель Кимпембе и Маркиньос, которым поставили по 6 баллов.

    Ранее бывший футболист «Реала» Рафаэль ван дер Варт назвал позором игру Месси в матче с «Манчестер Сити».

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