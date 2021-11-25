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    Экс-игрок «Реала»: Месси просто гуляет по полю. Это позор

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    Бывший футболист «Реала» и сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт признался, что его неприятно поразила игра нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:2).

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Мне грустно смотреть на игру Месси. Дело в желании. Либо ты хочешь играть, либо нет.

    Месси очень востребован, и если он не забивает или не отдает результативную передачу, это означает только одно — он провел плохую игру. Эффективность Неймара гораздо выше, он больше видит. То же самое касается Мбаппе.

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    • Криштиану Роналду борется и хочет вывести команду на новый уровень, это очень заметно. Месси же порой просто гуляет по полю и я думаю: тебе не стыдно?

    Я начинаю расстраиваться из-за Месси. И это позор, потому что такой игрок никогда не родится снова.

    Это началось при Рональде Кумане. На самом деле это был отказ от работы, и это проблема для такого игрока, как Месси», — приводит слова ван дер Варта El Mundo Deportivo.

    В матче с «Манчестер Сити» Месси нанес один удар, который был заблокирован. Точность его передач составила 89% (39 точных пасов из 44). Также он осуществил одну попытку обводки, которая оказалась успешной, и семь раз потерял мяч.

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