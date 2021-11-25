Экс-игрок «Реала»: Месси просто гуляет по полю. Это позор

«Мне грустно смотреть на игру Месси. Дело в желании. Либо ты хочешь играть, либо нет.
Месси очень востребован, и если он не забивает или не отдает результативную передачу, это означает только одно — он провел плохую игру. Эффективность Неймара гораздо выше, он больше видит. То же самое касается Мбаппе.
Криштиану Роналду борется и хочет вывести команду на новый уровень, это очень заметно. Месси же порой просто гуляет по полю и я думаю: тебе не стыдно?
Я начинаю расстраиваться из-за Месси. И это позор, потому что такой игрок никогда не родится снова.
Это началось при Рональде Кумане. На самом деле это был отказ от работы, и это проблема для такого игрока, как Месси», — приводит слова ван дер Варта El Mundo Deportivo.
В матче с «Манчестер Сити» Месси нанес один удар, который был заблокирован. Точность его передач составила 89% (39 точных пасов из 44). Также он осуществил одну попытку обводки, которая оказалась успешной, и семь раз потерял мяч.