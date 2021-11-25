В отношении бывшего спортивного директора «Тамбова» возбудили дело о мошенничестве

В отношении бывшего спортивного директора «Тамбова»возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил руководитель пресс-службы УМВД по Тамбовской области Алексей Жданов.

Накануне стало известно, что Худяков был задержан правоохранительными органами в московском регионе.

«Оперативные сотрудники задержали в Московском регионе бывшего спортивного директора футбольного клуба "Тамбов", он подозревается в мошенничестве.

Следственной частью следственного управления УМВД Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере".

Гражданин доставлен в Тамбов, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — приводит слова Жданова ТАСС.

Ранее арбитражный суд признал «Тамбов» банкротом.

Напомним, осенью 2020 года стало известно, что «Тамбов» остался без источников финансирования. По окончании минувшего сезона клуб лишился профессионального статуса.