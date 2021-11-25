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    В отношении бывшего спортивного директора «Тамбова» возбудили дело о мошенничестве

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    В отношении бывшего спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил руководитель пресс-службы УМВД по Тамбовской области Алексей Жданов.

    Павел Худяков
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    Павел Худяков

    Накануне стало известно, что Худяков был задержан правоохранительными органами в московском регионе.

    «Оперативные сотрудники задержали в Московском регионе бывшего спортивного директора футбольного клуба "Тамбов", он подозревается в мошенничестве.

    Следственной частью следственного управления УМВД Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере".

    Гражданин доставлен в Тамбов, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — приводит слова Жданова ТАСС.

    Ранее арбитражный суд признал «Тамбов» банкротом.

    Напомним, осенью 2020 года стало известно, что «Тамбов» остался без источников финансирования. По окончании минувшего сезона клуб лишился профессионального статуса.

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