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    Калиниченко: Селихов и Соболев — герои матча с «Наполи»

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    Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал победу над «Наполи» (2:1) в пятом туре группового этапа Лиги Европы.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «Спаллетти может хоть расплакаться, но реванша ему еще нескоро видать. Посмотрим в Москве? Посмотрели, ага… Первый тайм отличный, второй близко к катастрофе. И будь "Наполи" в своем боевом составе, вряд ли выстояли бы…

    Лидер Серии А к этой игре имел очень схожие проблемы с нашими. Выбор исполнителей, по различным причинам, был весьма ограниченным. Они тоже провели весьма утомительный матч со статусным соперником. Тоже проиграли.

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    • Заслужили ли мы победу? На мой взгляд, да. Еще как заслужили! "Спартак" уже давно всех нас приучил, что играет он не "благодаря" чему-то, а "вопреки". Поэтому и победы очень ценны. Теперь пропуск в плей-офф находится в Варшаве.

    И если еще неделю назад я думал, что это будет Лига конференций, то сейчас можем оказаться в 1/8 Лиги Европы.

    Селихов и Соболев герои сегодня. Надеюсь, что эпопея с приобретением вратарей сама собой отпала. На сегодня имеем двух хороших, конкурентоспособных вратарей. Соболю нужно продолжать пахать в тренировках и играх», — написал Калиниченко в своем телеграм-канале.

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