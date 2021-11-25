Калиниченко: Селихов и Соболев — герои матча с «Наполи»

Бывший футболист «Спартака»прокомментировал победу над(2:1) в пятом туре группового этапа Лиги Европы.

«Спаллетти может хоть расплакаться, но реванша ему еще нескоро видать. Посмотрим в Москве? Посмотрели, ага… Первый тайм отличный, второй близко к катастрофе. И будь "Наполи" в своем боевом составе, вряд ли выстояли бы…

Лидер Серии А к этой игре имел очень схожие проблемы с нашими. Выбор исполнителей, по различным причинам, был весьма ограниченным. Они тоже провели весьма утомительный матч со статусным соперником. Тоже проиграли.

Заслужили ли мы победу? На мой взгляд, да. Еще как заслужили! "Спартак" уже давно всех нас приучил, что играет он не "благодаря" чему-то, а "вопреки". Поэтому и победы очень ценны. Теперь пропуск в плей-офф находится в Варшаве.

И если еще неделю назад я думал, что это будет Лига конференций, то сейчас можем оказаться в 1/8 Лиги Европы.

Селихов и Соболев герои сегодня. Надеюсь, что эпопея с приобретением вратарей сама собой отпала. На сегодня имеем двух хороших, конкурентоспособных вратарей. Соболю нужно продолжать пахать в тренировках и играх», — написал Калиниченко в своем телеграм-канале.