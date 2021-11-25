«Кайрат» — «Базель»: счет матча 2:3, обзор голов

Швейцарскийодержал выездную победу над казахстанским(3:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги конференций в группе Н.

В составе хозяев голы на счету Вагнера Лава и Камо Оганесяна.

Гости ответили точными ударами Артура Кабрала с пенальти, Эдона Жегровы и Пайтима Кайсами.

На последних минутах матча защитник хозяев Ян Вороговский получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Футбол. Лига конференций. Группа H Кайрат — Базель 2:3 Голы: 1:0 V.Love (23'), 1:1 Артур Кабрал (пенальти) (45'), 2:1 Камо Оганесян (56'), 2:2 Эдон Жегрова (69'), 2:3 Пайтим Касами (73') Кайрат: Стас Покатилов, Денис Поляков, Маки Баньяк, Нуралы Алип, Дино Миканович (Камо Оганесян, 55'), Яцек Горальски, Рикарду Алвеш (Айбол Абикен, 55'), Ян Вороговский, Жоан Пауло (Gulzhigit Alykulov, 70'), V.Love (Yerkebulan Seidakhmet, 80'), Хосе Канте (Artur Shushenachev, 55') Базель: Артур Кабрал, Лиам Миллар (Эдон Жегрова, 64'), Валентин Штокер (Matias Palacios, 64'), Дан Ндой (Дариан Малес, 88'), Ваутер Бюргер (Таулант Джака, 88'), Пайтим Касами, Томаш Тавареш, Анди Пельмар, Фабиан Фрай, Михаэль Ланг (Серхио Лопес, 64'), Хайнц Линднер Предупреждения: Яцек Горальски (44 + 2'), Анди Пельмар (54'), Валентин Штокер (61'), Пайтим Касами (66'), Айбол Абикен (77'), Артур Кабрал (77'), Ян Вороговский (89'), Ян Вороговский (90 + 3')

После этой встречи швейцарская команда набрала 11 очков и переместилась на 1-е место в своем квартете. «Базель» гарантировал себе выход из группы.

Для нападающего «Кайрата» Вагнера Лава эта игра стала последней в составе казахстанского клуба.

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В группе B эстонская «Флора» на своем поле обыграла сербский «Партизан» со счетом 1:0.

Единственный гол на счету Мартина Миллера, отличившегося перед перерывом.

Футбол. Лига конференций. Группа B Флора Таллин — Партизан 1:0 Гол: 1:0 Мартин Миллер (44') Флора Таллин: Матвей Игонен, Михаэл Лиландер, Хенрик Пюрг, Мяртен Кууск, Марко Лукка (Кен Калласте, 79'), Сергей Зенёв, Маркус Поом, Markus Soomets (Rocco Robert Shein, 79'), Danil Kuraksin (Хенрик Оямаа, 58'), Мартин Миллер (Константин Васильев, 72'), Рауно Аллику (Рауно Саппинен, 58') Партизан: Квинси Мениг (Лазар Маркович, 57'), Рикарду Гомеш (Marko Milovanovic, 74'), Nemanja Jovic (Aleksandar Lutovac, 57'), Danilo Pantic (Lazar Pavlovic, 57'), Саша Здьелар, Александар Шчекич (Милош Йойич, 57'), Слободан Урошевич, Неманья Милетич, Синиша Санишанин, Александар Милькович, Александар Попович Предупреждения: Сергей Зенёв (31'), Nemanja Jovic (51'), Рауно Саппинен (69')

«Флора» набрала 5 очков, расположившись на 3-й строчке. Сербы с 7 очками находятся на 3-й строчке.