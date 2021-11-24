«Спартак» — «Наполи» : прогноз, составы, коэффициенты

Стали известны стартовые составы на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором встретятся московский «Спартак» и итальянский «Наполи».

«Спартак»: Селихов, Жиго, Кофрие, Джикия, Айртон, Литвинов, Умяров, Мозес, Промес, Игнатов, Соболев.

Запасные: Ребров, Марков, Максименко, Кутепов, Ещенко, Рассказов, Денисов, Шитов, Ломовицкий, Ларссон.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Кулибали, Нунес Жесус, Дуарте, Лоботка, Лосано, Мертенс, Петанья, Элмас, Зелиньски.

Запасные: Идасяк, Оспина, Малькюи, Фабиан Руис, Ррахмани, Манолас, Амброзино, Чиоффи, Барба.

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Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Наполи». Коэффициент на его победу — 1.76, на успех «Спартака» — 5.80, на ничью — 4.25. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

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