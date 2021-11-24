Семак поблагодарил команду за второй тайм

Главный тренер «Зенита»поделился эмоциями после матча с «Мальме» (1:1) в Лиге чемпионов.

«Не думаю, что пенальти, не забитый Дзюбой, повлиял на ход матч. Игра была нервная, рваная. Что касается первого тайма, надо было играть и выше, и смелее. Поговорим об этом.

Защитники немного прижимались, почему-то не играли настолько агрессивно, насколько хотелось бы. Все-таки думаю, что подсознательно ответственность за результат давила на команду.

Во втором тайме старались, играли. Думаю, по самоотдаче, по желанию молодцы. Вендел доиграл матч с рассечением до кости — это невероятно. Ребятам за по крайней мере второй тайм спасибо.

Ну и что с того, что мы обыграли дома "Мальме" 4:0? Игра могла сложиться по-другому. Мы играли практически тайм в большинстве у себя дома», — сказал Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».