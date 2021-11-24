ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт Левандовски«Бавария» идет без потерь. Чудо-гол Левандовски помог мюнхенцам в Киеве
  • 00:54
    • «Зенит» спасся от поражения в матче с «Мальмё» и гарантировал себе евровесну
  • 00:55
    • «Челси» разгромил «Ювентус» на «Стэмфорд Бридж»
  • 00:52
    • «Барселона» и «Бенфика» не определили сильнейшего на «Камп Ноу»
  • 22:45
    • Гол Роналду принес «МЮ» победу над «Вильярреалом» и путевку в плей-офф ЛЧ
  • 22:40
    • «Бавария» в Киеве выиграла у «Динамо»
    Все новости спорта

    Семак поблагодарил команду за второй тайм

    Футбол Зенит Футбол России Мальмё
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился эмоциями после матча с «Мальме» (1:1) в Лиге чемпионов.

    Сергей Семак
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Семак

    «Не думаю, что пенальти, не забитый Дзюбой, повлиял на ход матч. Игра была нервная, рваная. Что касается первого тайма, надо было играть и выше, и смелее. Поговорим об этом.

    Защитники немного прижимались, почему-то не играли настолько агрессивно, насколько хотелось бы. Все-таки думаю, что подсознательно ответственность за результат давила на команду.

    Во втором тайме старались, играли. Думаю, по самоотдаче, по желанию молодцы. Вендел доиграл матч с рассечением до кости — это невероятно. Ребятам за по крайней мере второй тайм спасибо.

  • «Зенит» спасся от поражения в матче с «Мальмё» и гарантировал себе евровесну
  • Читайте по теме

    • Ну и что с того, что мы обыграли дома "Мальме" 4:0? Игра могла сложиться по-другому. Мы играли практически тайм в большинстве у себя дома», — сказал Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» снова отберет очки у «Наполи»?
  • «Спартак» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 3.04
    •
  • «Реал» снова потеряет очки в матче с «Шерифом»?
  • «Шериф» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Интер» и «Шахтер» снова сыграют вничью 0:0?
  • «Интер» — «Шахтер». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.96
  • Экспресс дня 24 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Спартак — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Шериф — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Интер — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Атлетико — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Айлендерс — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры