«Мальме» — «Зенит»: счет матча 1:1, обзор гола

Питерскийна выезде сыграл вничью с шведским(1:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Н.

Cчет в матче был открыт на 28-й минуте. Сорен Рикс в банальную «стеночку» обыгрался с Бирманчевичем, после чего с 13-ти метров пробил низом точно в цель. Защитники «Зенита» наблюдали за этим, а Кержаков спасти команду не сумел.

На 53-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Дзюба выполнил проникающий пас в штрафную «Мальмё», Вендел убрал мяч в сторону — и получил по ногам от вратаря.

Но сравнять «Зениту» не удалось. Артём Дзюба пробил с «точки» практически по центру ворот — голкипер Далин ногой отразил мяч.

На 61-й минуте Дзюба поразил ворота шведского клуба, но гол не был засчитан из-за офсайда.

На 86-й минуте питерцы остались в меньшинстве. Чистяков в пылу борьбы прыгнул в ноги защитнику и получил вторую жёлтую карточку.

На 90-й минуте в ворота хозяев был назначен второй пенальти — Дзюбе прилетело в голову от защитника.

Ярослав Ракицкий с 11-метровой отметки мощно пробил в правый нижний угол ворот — Далин немного не дотянулся до мяча.

Футбол. Лига чемпионов. Группа H Мальмё — Зенит 1:1 Гол: 1:0 Сёрен Риекс (28') Мальмё: Йохан Далин, Эрик Ларссон, Анель Ахмедходжич, Франц Брорссон, Никлас Мойсандер, Сёрен Риекс, Серхио Пенья (Эрдаль Ракип, 78'), Оскар Левицки, Бонке Инносент, Велько Бирманчевич (Martin Olsson, 69'), Антонио-Мирко Колак Зенит: Артём Дзюба, Клаудиньо (Андрей Мостовой, 46'), Малком (Данил Круговой, 90'), Дуглас Сантос, Вендел, Вильмар Барриос, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Деян Ловрен (Александр Ерохин, 46'), Михаил Кержаков Предупреждения: Клаудиньо (36'), Йохан Далин (50'), Вендел (55'), Анель Ахмедходжич (56'), Дмитрий Чистяков (62'), Никлас Мойсандер (74'), Дмитрий Чистяков (86'), Сёрен Риекс (90 + 1')

Группа Н: 1. «Челси» — 12 очков; 2. «Ювентус» — 12; 3. «Зенит» — 4; 4. «Мальме» — 1.

8 декабря «Челси» в Санкт-Петербурге сыграет с «Зенитом», а «Ювентус» примет на своем поле «Мальме».