«Мальме» — «Зенит»: счет матча 1:1, обзор гола

Cчет в матче был открыт на 28-й минуте. Сорен Рикс в банальную «стеночку» обыгрался с Бирманчевичем, после чего с 13-ти метров пробил низом точно в цель. Защитники «Зенита» наблюдали за этим, а Кержаков спасти команду не сумел.
На 53-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Дзюба выполнил проникающий пас в штрафную «Мальмё», Вендел убрал мяч в сторону — и получил по ногам от вратаря.
Но сравнять «Зениту» не удалось. Артём Дзюба пробил с «точки» практически по центру ворот — голкипер Далин ногой отразил мяч.
На 61-й минуте Дзюба поразил ворота шведского клуба, но гол не был засчитан из-за офсайда.
На 86-й минуте питерцы остались в меньшинстве. Чистяков в пылу борьбы прыгнул в ноги защитнику и получил вторую жёлтую карточку.
На 90-й минуте в ворота хозяев был назначен второй пенальти — Дзюбе прилетело в голову от защитника.
Ярослав Ракицкий с 11-метровой отметки мощно пробил в правый нижний угол ворот — Далин немного не дотянулся до мяча.
Группа Н: 1. «Челси» — 12 очков; 2. «Ювентус» — 12; 3. «Зенит» — 4; 4. «Мальме» — 1.
8 декабря «Челси» в Санкт-Петербурге сыграет с «Зенитом», а «Ювентус» примет на своем поле «Мальме».