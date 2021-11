Форвард «Ливерпуля»стал лучшим игроком команды по итогам октября, сообщает пресс-служба «мерсисайдцев».

Это третья подобная награда футболиста подряд в нынешнем сезоне.

В октябре на счету Салаха 4 матча в АПЛ, в которых он забил 5 голов и отдал 4 ассиста. Помимо этого он забил 2 мяча в ворота «Атлетико» в матче групповой стадии Лиги чемпионов.

August ✅

September ✅

October ✅ @MoSalah makes it a hat-trick of @StanChart Player of the Month awards! 🇪🇬👑 pic.twitter.com/T7Pw0HM6EW