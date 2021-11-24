«Норвич» обновил клубную эмблему

представил новую эмблему, впервые за 50 лет, сообщает The Athletic.

Новый герб, который включает в себя недавно спроектированную канарейку, замок и льва и убрал черную повязку предыдущего дизайна.

Предыдущий герб «Норвича» был впервые использован в 1972 году, победившая работа была разработана архитектором Эндрю Андерсоном для конкурса, проводимого Eastern Evening News.