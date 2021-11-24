«Норвич» обновил клубную эмблему Фото: globallookpress.com
Новый герб, который включает в себя недавно спроектированную канарейку, замок и льва и убрал черную повязку предыдущего дизайна.
We’re delighted to launch our new club crest! 💛#NCFC | https://t.co/BCwFPnd7C5 pic.twitter.com/vO9pjEfgmN— Norwich City FC (@NorwichCityFC) November 23, 2021
Предыдущий герб «Норвича» был впервые использован в 1972 году, победившая работа была разработана архитектором Эндрю Андерсоном для конкурса, проводимого Eastern Evening News.