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    «Норвич» обновил клубную эмблему

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    «Норвич» представил новую эмблему, впервые за 50 лет, сообщает The Athletic.

    «Норвич» обновил клубную эмблему
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    «Норвич» обновил клубную эмблему

    Новый герб, который включает в себя недавно спроектированную канарейку, замок и льва и убрал черную повязку предыдущего дизайна.

    Предыдущий герб «Норвича» был впервые использован в 1972 году, победившая работа была разработана архитектором Эндрю Андерсоном для конкурса, проводимого Eastern Evening News.

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