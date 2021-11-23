«Янг Бойз» — «Аталанта»: прогноз, составы, коэффициенты

Стали известны составы «Янг Бойз» и «Аталанты» на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы F пройдет в Берне и начнется в 23:00 по московскому времени.

«Янг Бойз»: Фэвр, Хефти, Бюрги, Лаупер, Гарсия, Ридер, Мартинс Перейра, Эбишер, Сибачо, Мешак, Нгамале.

«Аталанта»: Муссо, Толои, Демираль, Паломино, Дзаппакоста, Де Роон, Фройлер, Маеле, Пашалич, Малиновский, Сапата.

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Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Аталанте». Коэффициент на ее победу — 1.85, на успех «Янг Бойз» — 4.32, на ничью — 4.22. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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