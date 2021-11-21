Витория высказался о возможной отставке: Не собираюсь прятаться и готов ко всему

Главный тренер московского «Спартака»прокомментировал слухи о своей возможной отставке.

Напомним, в матче 15-го тура РПЛ красно-белые уступили на выезде «Краснодару» со счетом 1:2.

Это поражение продлило безвыигрышную серию команды до пяти матчей в РПЛ и семи — во всех турнирах.

«Готов ли я к тому, что этот матч был последним для меня? Это слухи, но слухи для клуба такого масштаба.

Я профессиональный тренер уже много лет. Не собираюсь прятаться и готов ко всему, поэтому всегда иду с гордо поднятой головой и работаю.

Я не просто какой-то тренер. Принимаю этот вызов с большой уверенностью и страстью. Пока что слухи остаются слухами. Не нужно шутить с клубом в такой манере.

Резерв для улучшения ситуации? У нас на поле всегда выходят 11 человек, которые будут предлагать решения.

Мы закончили главу. Я не тот тренер, который мог бы выйти к журналистами после матча и начать кого-то обвинять. Не буду так делать», — приводит слова португальца «Матч-Премьер».

После первого круга «Спартак» с 19 очками занимает десятое место в турнирной таблице.

Москвичи вылетели из Лиги чемпионов на стадии третьего квалификационного раунда, а в своей группе Лиги Европы после четырех туров расположились на последней строчке, однако не потеряли шансов на выход в плей-офф.