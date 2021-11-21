Глейзер одобрил отставку Сульшера

Совладелец «Манчестер Юнайтед»одобрил увольнениес поста главного тренера вслед за решением руководства клуба.

Официальное заявление «МЮ» об отставке норвежца «по взаимному согласию» уже подготовлено, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что технический директор «красных дьяволов» Даррен Флетчер и тренер Майкл Кэррик готовы временно руководить командой, пока не будет найдена замена Сульшеру.

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Напомним, что накануне манкунианцы потерпели поражение от «Уотфорда» со счетом 1:4 в матче 12-го тура чемпионата Англии. После этой встречи «МЮ» с 17 очками занимает седьмое место в турнирной таблице.