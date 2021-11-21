Глейзер одобрил отставку Сульшера

Уле-Гуннар Сульшер Фото: globallookpress.com
Официальное заявление «МЮ» об отставке норвежца «по взаимному согласию» уже подготовлено, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Отмечается, что технический директор «красных дьяволов» Даррен Флетчер и тренер Майкл Кэррик готовы временно руководить командой, пока не будет найдена замена Сульшеру.
Напомним, что накануне манкунианцы потерпели поражение от «Уотфорда» со счетом 1:4 в матче 12-го тура чемпионата Англии. После этой встречи «МЮ» с 17 очками занимает седьмое место в турнирной таблице.