Гончаренко: Я бы не сказал, что было как-то очень тяжело

Главный тренер «Краснодара»назвал заслуженной победу над(2:1) в 15-м тур Российской премьер-лиги.

«Конечно, нам очень хотелось выиграть. Мы сделали всё сегодня для победы. Очень эмоциональная игра.

Ее на данный момент очень сложно оценивать, потому что очень много эмоций было: и пенальти, и спорные моменты, и очень много хороших атак как с нашей стороны, так и со стороны "Спартака".

Может быть, мы где-то более цельно смотрелись в завершении и в целом по ходу игры при атаке и в обороне. Победу сегодня заслужили.

Пенальти "в раздевалку" всегда очень неприятный. Но очень хорошая энергия у нас была в раздевалке. Видно было, что мы сейчас выйдем и попробуем исправить ситуацию.

Великолепный был сегодня стадион. Мы благодарны болельщикам за то, что так активно нас поддерживали, особенно на последних минутах, когда было тяжело.

Но и команде, потому что они очень хорошо отреагировали на то, что мы не забивали и проигрывали. То есть правильно настроились сегодня и правильно подготовились.

Надо понимать, что у "Спартака" тоже сильные игроки. Они могут проявлять какие-то свои сильные качества. Мы знали, как может действовать Промес, но одно дело — знать, другое — устранять.

То есть там, может быть, не хватало Вильене помощи на фланге, но в целом мы устраняли те передачи, которые шли в штрафную площадь.

Я бы не сказал, что было как-то очень тяжело удерживать счет. Скорее, те моменты, в которые мы выбегали в быстрые атаки, опять торопились где-то отдать острую передачу.

Можно было более спокойно сыграть, тогда бы более качественный момент и получился», — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ с 24 очками, «Спартак» — 10-й (19 очков).