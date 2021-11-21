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    Гончаренко: Я бы не сказал, что было как-то очень тяжело

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    Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко назвал заслуженной победу над «Спартаком» (2:1) в 15-м тур Российской премьер-лиги.

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    «Конечно, нам очень хотелось выиграть. Мы сделали всё сегодня для победы. Очень эмоциональная игра.

    Ее на данный момент очень сложно оценивать, потому что очень много эмоций было: и пенальти, и спорные моменты, и очень много хороших атак как с нашей стороны, так и со стороны "Спартака".

    Может быть, мы где-то более цельно смотрелись в завершении и в целом по ходу игры при атаке и в обороне. Победу сегодня заслужили.

    Пенальти "в раздевалку" всегда очень неприятный. Но очень хорошая энергия у нас была в раздевалке. Видно было, что мы сейчас выйдем и попробуем исправить ситуацию.

    Великолепный был сегодня стадион. Мы благодарны болельщикам за то, что так активно нас поддерживали, особенно на последних минутах, когда было тяжело.

    Но и команде, потому что они очень хорошо отреагировали на то, что мы не забивали и проигрывали. То есть правильно настроились сегодня и правильно подготовились.

    Надо понимать, что у "Спартака" тоже сильные игроки. Они могут проявлять какие-то свои сильные качества. Мы знали, как может действовать Промес, но одно дело — знать, другое — устранять.

    То есть там, может быть, не хватало Вильене помощи на фланге, но в целом мы устраняли те передачи, которые шли в штрафную площадь.

    Я бы не сказал, что было как-то очень тяжело удерживать счет. Скорее, те моменты, в которые мы выбегали в быстрые атаки, опять торопились где-то отдать острую передачу.

    Можно было более спокойно сыграть, тогда бы более качественный момент и получился», — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

    «Краснодар» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ с 24 очками, «Спартак» — 10-й (19 очков).

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