«Ливерпуль» — «Арсенал»: счет матча 4:0, обзор голов

Лондонскийпотерпел гостевое поражение от(0:4) в матче 12-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче был открыт на 40-й минуте. Александер-Арнольд навесил к воротам «канониров» со штрафного и Садио Мане головой переправил мяч в сетку.

На 52-й минуте Жота поймал соперника на ошибке, получив мяч у линии штрафной. Диогу без проблем разобрался с защитниками и вратарём и покатил мяч в сетку с близкого расстояния.

На 74-й минуте Мохамед Салах получил мяч в штрафной «Арсенала» после передачи Мане и увеличил преимущество в счёте для своей команды.

А спустя три минуты Такуми Минамино замкнул прострел Александер-Арнольда на дальней штанге, без шансов для голкипера.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ливерпуль — Арсенал Лондон 4:0 Голы: 1:0 Садио Мане (39'), 2:0 Диогу Жота (52'), 3:0 Мохамед Салах (73'), 4:0 Такуми Минамино (77') Ливерпуль: Алисон Бекер, Трент Александер-Арнольд, Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк, Константинос Цимикас, Алекс Окслейд-Чемберлен (Джордан Хендерсон, 76'), Фабиньо, Тьяго Алькантара (Tyler Morton, 84'), Мохамед Салах, Диогу Жота (Такуми Минамино, 76'), Садио Мане Арсенал Лондон: Пьер-Эмерик Обамеянг, Александр Ляказетт (Мартин Эдегор, 67'), Эмиль Смит Роув, Альберт Самби Локонга (Эйнсли Мэйтленд-Найлс, 53'), Томас (Мохамед Эль-Ненни, 84'), Букайо Сака, Нуну Тавареш, Габриэл, Бен Уайт, Такэхиро Томиясу, Арон Ремсдейл Предупреждения: Juergen Klopp (33'), Mikel Arteta (33'), Садио Мане (44'), Фабиньо (70')

Подопечные Юргена Клоппа набрали 25 очков и вышли на второе место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» прервал восьмиматчевую серию без поражений в АПЛ и находится на 5-м месте в турнирной таблице, имея в активе 20 очков.

Календарь и таблица АПЛ

Следующий матч «красные» проведут 27 ноября также в родных стенах против «Саутгемптона».