ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар»Жара в Краснодаре. Центральный матч тура оправдал ожидания
  • 22:30
    • «Ливерпуль» разгромил «Арсенал» на «Энфилде»
  • 21:00
    • «Краснодар» одержал домашнюю победу над «Спартаком»
  • 19:58
    • «Уотфорд» в большинстве разгромил «МЮ»
  • 18:28
    • «Локомотив» в меньшинстве уступил «Ахмату»
  • 17:38
    • Медведев вышел в финал Итогового чемпионата ATP
    Все новости спорта

    «Ливерпуль» разгромил «Арсенал» на «Энфилде»

    «Ливерпуль» — «Арсенал»: счет матча 4:0, обзор голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ливерпуль Арсенал
    Лондонский «Арсенал» потерпел гостевое поражение от «Ливерпуля» (0:4) в матче 12-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 40-й минуте. Александер-Арнольд навесил к воротам «канониров» со штрафного и Садио Мане головой переправил мяч в сетку.

    На 52-й минуте Жота поймал соперника на ошибке, получив мяч у линии штрафной. Диогу без проблем разобрался с защитниками и вратарём и покатил мяч в сетку с близкого расстояния.

    На 74-й минуте Мохамед Салах получил мяч в штрафной «Арсенала» после передачи Мане и увеличил преимущество в счёте для своей команды.

    А спустя три минуты Такуми Минамино замкнул прострел Александер-Арнольда на дальней штанге, без шансов для голкипера.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ливерпуль — Арсенал Лондон 4:0
    Голы: 1:0 Садио Мане (39'), 2:0 Диогу Жота (52'), 3:0 Мохамед Салах (73'), 4:0 Такуми Минамино (77') Ливерпуль: Алисон Бекер, Трент Александер-Арнольд, Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк, Константинос Цимикас, Алекс Окслейд-Чемберлен (Джордан Хендерсон, 76'), Фабиньо, Тьяго Алькантара (Tyler Morton, 84'), Мохамед Салах, Диогу Жота (Такуми Минамино, 76'), Садио Мане Арсенал Лондон: Пьер-Эмерик Обамеянг, Александр Ляказетт (Мартин Эдегор, 67'), Эмиль Смит Роув, Альберт Самби Локонга (Эйнсли Мэйтленд-Найлс, 53'), Томас (Мохамед Эль-Ненни, 84'), Букайо Сака, Нуну Тавареш, Габриэл, Бен Уайт, Такэхиро Томиясу, Арон Ремсдейл Предупреждения: Juergen Klopp (33'), Mikel Arteta (33'), Садио Мане (44'), Фабиньо (70')

    Подопечные Юргена Клоппа набрали 25 очков и вышли на второе место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» прервал восьмиматчевую серию без поражений в АПЛ и находится на 5-м месте в турнирной таблице, имея в активе 20 очков.

    Календарь и таблица АПЛ

    Следующий матч «красные» проведут 27 ноября также в родных стенах против «Саутгемптона».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Каким выдастся дебютный матч Хави в «Барселоне»?
  • «Барселона» — «Эспаньол». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Зверев снова встанет на пути Джоковича?
  • Джокович — Зверев. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • На «Артемо Франки» будет обмен забитыми мячами
  • «Фиорентина» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.07
  • Экспресс дня 21 ноября
  • Завтра в 22:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Барселона — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Джокович — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Фиорентина — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.13
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Интер — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Галатасарай — Фенербахче
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры