Роналду: Тренерская карьера — не для меня

Форвард «Аль-Насра»высказался о будущем. Футболист отметил, может ли он стать тренером после завершения игровой карьеры.

«Я не тот человек, который мыслит стандартно. Я не лучше других футболистов, просто думаю по-другому. Могу честно сказать: тренерская карьера — не для меня. По крайней мере, не на ближайшие 5, 10 или даже 20 лет. Хотя в жизни всё может измениться.

Я приехал в Саудовскую Аравию не только играть в футбол. Хочу помочь изменить страну, стать частью её трансформации. Да, я португалец, но сейчас я уже часть Саудовской Аравии», — заявил португалец в интервью клубному YouTube-каналу.

До этого Роналду продлил свой контракт с «Аль-Насром» до 2027 года.