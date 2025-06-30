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    • Роналду: Тренерская карьера — не для меня
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    Роналду: Тренерская карьера — не для меня

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Наср Эр-Рияд Сборная Португалии Португалия
    Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о будущем. Футболист отметил, может ли он стать тренером после завершения игровой карьеры.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Я не тот человек, который мыслит стандартно. Я не лучше других футболистов, просто думаю по-другому. Могу честно сказать: тренерская карьера — не для меня. По крайней мере, не на ближайшие 5, 10 или даже 20 лет. Хотя в жизни всё может измениться.

    Я приехал в Саудовскую Аравию не только играть в футбол. Хочу помочь изменить страну, стать частью её трансформации. Да, я португалец, но сейчас я уже часть Саудовской Аравии», — заявил португалец в интервью клубному YouTube-каналу.

    До этого Роналду продлил свой контракт с «Аль-Насром» до 2027 года.

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