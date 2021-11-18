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    Роджерс отреагировал на возможное назначение в «Манчестер Юнайтед»

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    Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс опроверг информацию о своем возможном переходе в «Манчестер Юнайтед».

    Брендан Роджерс
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    Брендан Роджерс

    «Во-первых, неуважительно задавать такие вопросы, потому что в "Манчестер Юнайтед" уже есть человек, который работает с командой, он — хороший тренер и человек.

    Во-вторых, я не могу комментировать эти слухи, потому что это неправда. Я — главный тренер "Лестера", горжусь тем, что я здесь. Весь этот шум вокруг — это то, что мы не можем контролировать.

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    • Я думаю только о следующем матче, об игре с "Челси". Да, слухи могут дестабилизировать ситуацию, но таков современный футбол, в котором много слухов и разговоров. Это часть игры, но я не слежу за этим», — приводит слова Роджерса SkySports.

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