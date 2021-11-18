Роджерс отреагировал на возможное назначение в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Лестера»опроверг информацию о своем возможном переходе в «Манчестер Юнайтед».

«Во-первых, неуважительно задавать такие вопросы, потому что в "Манчестер Юнайтед" уже есть человек, который работает с командой, он — хороший тренер и человек.

Во-вторых, я не могу комментировать эти слухи, потому что это неправда. Я — главный тренер "Лестера", горжусь тем, что я здесь. Весь этот шум вокруг — это то, что мы не можем контролировать.

Я думаю только о следующем матче, об игре с "Челси". Да, слухи могут дестабилизировать ситуацию, но таков современный футбол, в котором много слухов и разговоров. Это часть игры, но я не слежу за этим», — приводит слова Роджерса SkySports.