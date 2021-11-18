«Спартак» не получал официальных запросов по делу Промеса

Московский «Спартак» выступил с заявлением о ситуации, сложившейся вокруг нидерландского полузащитника

Ранее стало известно, что Промесу предъявлены обвинения в покушении на убийство.

«Промес полностью сосредоточен на предстоящих матчах. Этим делом занимаются его адвокаты, которым он абсолютно доверяет.

Что касается сообщений в СМИ, то "Спартак" будет опираться только на официальные запросы компетентных органов, а таких запросов а адрес клуба не поступало.

По нашей информации, продолжается обычная процессуальная история, которая на данный момент ничего не меняет», — заявил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в комментарии, который приводит «Чемпионат».