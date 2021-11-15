Испания — Швеция: счет матча 1:0, обзор гола

одержала домашнюю победу над(1:0) в матче 10-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 в группе В.

Счет в матче был открыт лишь на 86-й минуте. Ольмо пробил по воротам шведов с дальней дистанции. Ольсен отбил снаряд перед собой, но точно на ногу Альваро Морате, который избежал офсайда и вколотил мяч уже в пустые ворота.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа B Испания — Швеция 1:0 Гол: 1:0 Альваро Мората (86') Испания: Унай Симон, Сесар Аспиликуэта, Эмерик Лапорт, Пау Торрес, Жорди Альба, Карлос Солер (Микель Мерино, 73'), Серхио Бускетс, Pablo Gavira (Брайс Мендес, 89'), Пабло Сарабия (Альваро Мората, 59'), Рауль Де Томас (Родриго, 59'), Даниэль Ольмо (Родриго Эрнандес, 89') Швеция: Александер Исак (Златан Ибрагимович, 73'), Деян Кулушевски (Робин Куайсон, 63'), Эмиль Форсберг (Маттиас Сванберг, 63'), Олбин Экдаль, Кристофер Ольссон, Виктор Классон, Людвиг Аугустинсон, Йоаким Нильссон, Виктор Нильссон Линделёф, Эмиль Крафт (Martin Olsson, 85'), Робин Ольсен Предупреждения: Эмиль Крафт (77'), Брайс Мендес (90 + 1')

В параллельном матче команда Греции на своем поле сыграла вничью со сборной Косово — 1:1.

Греки открыли счет на 44-й минуте — отличился полузащитник Георгиос Масурас. На 76-й минуте косовский защитник Амир Ррахмани сравнял счет.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа B Греция — Косово 1:1 Голы: 1:0 Георгиос Масурас (44'), 1:1 Амир Ррахмани (76') Греция: Одиссеас Влаходимос, Пантелис Хацидиакос, Dimitrios Goutas, Giorgos Tzavellas (Вангелис Павлидис, 80'), Атанасиос Андруцос, Петрос Манталос, Андреас Бухалакис, Константинос Цимикас, Димитриос Пелькас (Мариус Врусаи, 80'), Георгиос Масурас (Димитрис Лимниос, 86'), Анастасиос Дувикас (Христос Дзолис, 66') Косово: Ведат Мурики, Милот Рашица (A.Selmani, 80'), Валон Бериша, Флорьян Лосаж (Эдон Жегрова, 46'), Херолинд Шаля (Бесар Халими, 70'), Blendi Idrizi (Лирим Кастрати, 86'), Фидан Алити, Betim Fazliji, Амир Ррахмани, Мергим Войвода, Арьянет Мурич Предупреждения: Херолинд Шаля (29'), Ведат Мурики (57')

Сборная Испании выиграла отборочную группу В (19 очков), а вместе с ней путевку на чемпионат мира, который начнется в ноябре следующего года в Катаре.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Швеция, став второй (15 очков), сыграет в стыковых матчах.