Гендиректор «Рубина» высказался о будущем Слуцкого

Генеральный директор «Рубина»заявил, что у клуба нет завышенных ожиданий от главного тренера

«Сейчас у "Рубина" результаты ровно такие, на какие мы и рассчитываем. Самое плохое, когда есть завышенные ожидания. Поймите, мы строим команду. Нельзя просто взять и набрать игроков…

Команда должна строиться постепенно, мы должны пробовать разные схемы. Результат, соответственно, ожидаемый.

Что касается Слуцкого, мы все в одной лодке. Вместе решаем общую задачу. У нас все спокойно и хорошо. Мы в "Рубине" не можем по-другому: стараемся работать в соответствие с принятым планом развития. В интернете пишут про отставку? Даже нечего обсуждать», — приводит слова Сайманова «Чемпионат».