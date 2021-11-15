Бернарду Силва: Португалия ужасно сыграла против Сербии

Полузащитник португальской сборнойпрокомментировал поражение своей команды от Сербии (1:2) в заключительном туре отбора ЧМ-2022.

«Мы сыграли ужасно. Забили быстрый гол, но потом бросили играть. У меня нет этому вразумительных объяснений. Мы можем играть гораздо лучше.

Впереди плей-офф, и мы приложим все силы, чтобы выйти на чемпионат мира. Перед 65 тысячами болельщиков мы должны были играть гораздо лучше», — цитирует Силву пресс-служба УЕФА.

Сербия с 20 очками финишировала на первом месте в группе А и напрямую пробилась на мировое первенство в Катаре. Португалия (17 очков) заняла второе место, что дает ей право принять участие в стыковых матчах.